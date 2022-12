125-lecie gazowni w Piotrkowie Trybunalskim. Gazownicy świętowali uroczystą Barbórkę w piotrkowskim zamku

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, władze miasta, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej oraz Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski. Podczas spotkania podsumowano miniony okres, omówiono plany na przyszłość oraz wręczono medale i odznaczenia dla osób zasłużonych dla Polskiej Spółki Gazowniczej.

- Nasza obecność w dniu Święta Barbórki na Zamku Królewskim ma stanowić podkreślenie znaczenia Piotrkowa Trybunalskiego w kształtowaniu się runku gazu w 125 rocznicę powstania pierwszej gazowni w Piotrkowie. - Parafrazując powiedzenie „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” w branży gazowniczej możemy stwierdzić, że wszystkie drogi prowadzą do Piotrkowa Trybunalskiego – mówiła Monika Makówka, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi. - W 2022 roku udało nam się zrealizować dwie bardzo istotne inwestycje dla Piotrkowa i jego mieszkańców. Elektrownia przy ul. Rolniczej została przyłączona do sieci dystrybucyjnej PSG oraz utrzymany został wysoki wskaźnik rozwoju rynku gazu w Piotrkowie i okolicach – wyliczała.