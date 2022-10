15-lecie Piotrkowskiego Stowarzyszenia Amazonek "Kamilki" w Piotrkowie ZDJĘCIA

- Tak, tak to już 15 lat, jak działamy na terenie miasta i powiatu na rzecz kobiet po chorobie nowotworowej piersi, a także w dziedzinie profilaktyki. To był piękny jubileusz, który mogłyśmy świętować w piotrkowskiej Mediatece - napisały na swoim profilu na Fb piotrkowskie Amazonki.

Jubileusz 15-lecia rozpoczął się od koncertu w wykonaniu zespołu BezNut. Następnie Violetta Pabisiak, prezes stowarzyszenia przybliżyła historię działalności Piotrkowskiego Stowarzyszenia Amazonek "Kamilki".

- Jak zakładałyśmy stowarzyszenie, 15 lat temu, nie było takiej organizacji w Piotrkowie. Jesteśmy po to, aby sobie wzajemnie pomagać. Zrzeszamy kobiety, które przeszły chorobę nowotworową. Na tym pierwszym etapie uczymy się pewnych rzeczy i wspieramy. Jednak nie działamy tylko w obrębie naszych członkiń. Z profilaktyką wychodzimy też do miasta oraz powiatu. To bardzo ważne, żeby w każdym wieku się badać. Niezależnie od tego, czy mamy 18 czy 70 lat - mówiła Violetta Pabisiak, która podczas uroczystości została uhonorowana Rubinowym Łukiem przez Federację Stowarzyszeń Amazonek za działalność na rzecz kobiet po chorobie nowotworowej piersi w klubie i w lokalnym środowisku.