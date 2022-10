30-latek dwukrotnie przekroczył prędkość. Słono zapłaci i wkrótce sprawdzą jego kwalifikacje

Jak podaje asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi, w czwartek, 6 października, policjanci z grupy SPEED pełniący służbę w gminie Moszczenica, na drodze wojewódzkiej nr 716 w powiecie piotrkowskim, ok. godz. 17 zauważyli szybko jadące renault.

- Dokonali pomiaru prędkości auta. Kierujący tym pojazdem poruszał się aż o 66 km/h więcej niż na tym odcinku jest dozwolone. Auto zostało zatrzymane do kontroli. Za kierownicą siedział 30 - latek. Mundurowi w policyjnych bazach danych sprawdzili mężczyznę i okazało się, że 17 września 2022 roku, a więc w dniu, w którym wprowadzono nowy taryfikator punktów karnych i przepisy dotyczące recydywy w ruchu drogowym, przekroczył on prędkość o powyżej 41 km/h - opisuje asp. sztab. Marzanna Boratyńska i dodaje: - Ówczesna kontrola zakończyła się mandatem karnym w wysokości 1000 złotych i 11 pkt. Ponieważ mężczyzna popełnił ten sam rodzaj wykroczenia i po raz kolejny wszedł w konflikt z prawem, za swój czyn odpowiadał jako recydywista. Tym razem został ukarany mandatem karnym w wysokości 4 000 zł, a na jego konto wpłynęło kolejnych 14 punktów karnych. Z uwagi na to że, po wczorajszej kontroli 30 – latek stał się posiadaczem 25 punktów karnych, zostanie on wkrótce skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.