31. finał WOŚP 2023 w Wolborzu, zaplanowano morsowanie w strażackich basenach i wiele innych atrakcji ZDJĘCIA

31. finał WOŚP 2023 w Wolborzu, zaplanowano morsowanie w strażackich basenach

Trwają przygotowania do 31. finału WOŚP w Wolborzu, który odbędzie się 28 i 29 stycznia 2023. Wolborski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnie z Zimnolubnymi Lubiatów, Klubem Morsa Moszczenica oraz OSP Wolbórz organizują wielkie morsowanie. Na łące za Wolborskim Centrum Kultury przy ul Modrzewskiego 15 pożarnicy z OSP Wolbórz przygotują dla wszystkich chętnych zimną kąpiel. Na łące zastanie rozstawionych 8 basenów strażackich. Wszystkim morsom organizatorzy zapewniają ciepłe miejsce na przebranie. Początek morsowania o godz. 12

Przed morsowaniem odbędzie się bieg/marsz „Policz się z cukrzycą”. Start o godz. 11 na palcu przed Wolborskim Centrum Kultury, uczestnicy mają do pokonania trasę o długości 5 km.

Dla tych którzy zechcą z nami spędzić w sobotę aktywny dzień finału WOŚP w Wolborzu będzie ognisko z kiełbaskami, ciasta i ciepłe napoje oraz pożywna zupa, zapewnia Marta Smejda szefowa lokalnego sztabu WOŚP. Nikt nie będzie się nudził - zaproście swoich znajomych i przyjdźcie o 12:00 na łąkę za WCK. W niedzielę zapraszamy wielki finał na scenie Wolborskiego Centrum Kultury. Na każdej z imprez będzie nam towarzyszyła puszka WOŚP - bo to cel najważniejszy, który wszystkich nas, jednoczy w tym dniu. Wiemy doskonale że w weekend finału odbywa się mnóstwo akcji dla WOŚP więc bez względu na to gdzie wspierasz - pamiętaj jesteś wspaniałym człowiekiem - dobro wraca. Zapraszamy do Wolborza