34. Pielgrzymka Parlamentarzystów do Częstochowy i Piotrkowa ZDJĘCIA

34. Pielgrzymka Parlamentarzystów do Częstochowy i Piotrkowa

Parlamentarzyści tradycyjnie przybyli na Jasną Górę 2 lutego, w dniu święta Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Wracając z Częstochowy odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Trybunalskiej, która jest patronką polskich parlamentarzystów.

Do Piotrkowa 2 lutego 2023 przyjechała podczas pielgrzymki delegacja kilkunastu parlamentarzystów, m.in. senatorowie: Jan Maria Jackowski, Stefan Karczewski i Wiesław Dobkowski oraz posłowie Grzegorz Lorek i Robert Telus.

To jest już moja 15. Pielgrzymka Parlamentarzystów na Jasną Górę, mówił poseł Robert Telus. Od pewnego czasu zajeżdżamy także do Piotrkowa do Matki Bożej Trybunalskiej patronki parlamentarzystów. Modliliśmy się o pokój na świecie i na Ukrainie, to teraz najważniejsza rzecz. Przed nami wybory i nie da się nie pamiętać w modlitwie tego, co przed nami. Modliliśmy się za siebie i za Polaków, żeby dobrze wybrali.