369. Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w Piotrkowie. Pielgrzymi zatrzymali się w parafii pw. św. Jakuba. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO

-Pielgrzymujemy od poniedziałku, wyszliśmy z Łowicza od sióstr bernardynek, mówi ksiądz Wiesław Frelek - przewodnik 369. Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymi to "Z Maryją we wspólnocie kościoła". Pragniemy naśladować Matkę Najświętszą w jej uniżeniu i posłudze wobec tego wszystkiego, co było dziełem jej syna. Zwyczajowo już jest z nami w Piotrkowie biskup łowicki ksiądz Andrzej Franciszek Dziuba. Obecność pasterza wśród swego ludu zawsze cieszy.