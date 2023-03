Aikidocki Dzień Kobiet w Piotrkowie, nie tylko panie doskonaliły sztukę walki podczas stażu aikido ZDJĘCIA

Aikidocki Dzień Kobiet w Piotrkowie, nie tylko panie doskonaliły sztukę walki podczas stażu aikido

W sobotę 11 marca 2023 w hali Relax w Piotrkowie odbyło się sportowe seminarium sztuki walki aikido. Staż pod hasłem Aikidocki Dzień Kobiet zorganizował piotrkowski Klub Aikido Aikikai. To jedyna tego typu impreza aikido w Polsce. Seminarium podzielono na cztery bloki treningowe prezentujące poszczególne techniki sztuki walki aikido. Podczas stażu można było zaczerpnąć wiedzy od dwóch bardzo doświadczonych instruktorek: sensei Barbary Chrabąszczewskiej 5 dan i sensei Marty Wąs 4 dan.

Barbara Chrabąszczewska swoją przygodę z aikido rozpoczęła ponad 40 lat temu i ćwiczy nieprzerwanie do dziś. Na co dzień prowadzi klub Włocławska Akademia Aikido. Sensei Barbara jest jedną z czterech kobiet w Polsce posiadających 5 dan.