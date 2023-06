Akademia Piotrkowska uroczyście otwarta. Wstęgę przecięli znani parlamentarzyści i samorządowcy ZDJĘCIA

Przed nowym rektorem uczelni wiele nowych wyzwań - począwszy od remontów w całym kompleksie budynków po zatrudnienie nowej kadry dydaktycznej i utworzenie nowych kierunków nauczania dla studentów, a tych ma być kilka. Nowy rektor w najbliższych miesiącach stawia nie tylko na wzmocnienie infrastruktury, ale na wzmocnienie kadry naukowej.

- Mam pełną świadomość, że przede mną i akademią stoi bardzo wiele wyzwań. Będziemy chcieli postawić na II stopień pielęgniarstwa, na pedagogikę specjalną oraz na fizjoterapię - to trzy nowe kierunki. To jednak nie jest nasze ostatnie słowo. Dzisiaj usłyszeliśmy, że jest potrzeba utworzenia kierunku rolniczego. Jeśli mnie pamięć nie myli, był kiedyś w Piotrkowie Agrobiznes. Będziemy się do tego odnosić - dodał nowy rektor.