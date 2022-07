Aleksandra Gronowska z Piotrkowa, już w niedzielę 17 lipca może zostać Miss Polski 2022. ZDJĘCIA

Aleksandra Gronowska z Piotrkowa, już w niedzielę 17 lipca może zostać Miss Polski 2022.

Piotrkowianka Aleksandra Gronowska jest jedną z 24 finalistek Miss Polski 2022. Która z 24 finalistek otrzyma koronę z rąk Agaty Wdowiak – Miss Polski 2021? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę, 17 lipca. Konkurs, który odbędzie się w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu, będzie transmitowany na żywo przez telewizje Polsat. Początek godz. 20. Na scenie wystąpią m.in. Doda, Daria, Justyna Steczkowska, Damzel oraz Mateusz Ziółko.

- Pod czujnym okiem Ani Bubnowskiej ćwiczymy choreografię i chodzenie do muzyki. Robimy także kolejne sesje zdjęciowe i nagrywamy materiały, które widzowie będą mogli oglądać podczas gali w Polsacie. Postaram się by w tym zaszczytnym gronie zaprezentować Piotrków Trybunalski jak najlepiej, mówi Aleksandra Gronowska. W międzyczasie trwają przymiarki strojów. Organizatorzy konkursu Miss Polski 2022 zabrali nas na Małopolski Festiwal Balonów. Lot balonem u podnóża Trzech Koron to prawdopodobnie jedno z najfajniejszych moich dotychczasowych przeżyć.