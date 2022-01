Antoni Macierewicz - jak wygląda aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Antoni Macierewicz?

wiek: 73

wykształcenie: wyższe

Antoni Macierewicz to polski polityk urodzony w 1948 r. w Warszawie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów działał w opozycji, za co był niejednokrotnie aresztowany, zablokowano mu możliwość rozpoczęcia doktoratu, wydania książki, a także wyjazd do Argentyny w celu prowadzenia działał archiwalnych. Został nauczycielem akademickim. Po wprowadzeniu stanu wojennego dołączył do komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Po pacyfikacji protestu został internowany. Rok później internowanie formalnie uchylono.

W 1989 r. współtworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, którego został wiceprezesem. Rok później wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W 1991 r. otrzymał mandat poselski z ramienia Akcji Wyborczej Katolickiej. Od 1991 r. do 1992 r. pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. W tym czasie wykonał sejmową tzw. uchwałę lustracyjną, ogłosił tzw. listę Macierewicza. Wywołało to poważny kryzys polityczny. W 1992 r. został usunięty ze ZChN. Stworzył partię Akcja Polska, która weszła w skład Ruchu dla Rzeczypospolitej Polskiej Jana Olszewskiego.