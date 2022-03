Aranżacje łazienek i kuchni w markecie OBI w Piotrkowie dostępne od soboty, 12 marca 2022 - ZDJĘCIA

Projektowanie zarówno łazienki jak i kuchni, to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza gdy mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń. Warto się postarać, by była zagospodarowana z jednej strony w pełni funkcjonalnie, z drugiej cieszyła oko estetyką i niebanalnym stylem.

Z pomocą przychodzi nowy Punkt Projektowania, powstały w markecie OBI w Piotrkowie przy ul. Sulejowskiej 51, w którym w sobotę (12.03.2022) zostały odsłonięte dla Klientów boksy ekspozycyjne z aranżacjami kuchennymi i łazienkowymi. Klienci mogą na żywo zobaczyć efekt finalny (5 różnych kuchni i 7 łazienek), który zainspiruje ich do zaprojektowania pomieszczeń we własnym mieszkaniu czy domu. Na miejscu można skorzystać z nowego studia projektowego i usług dostępnych w markecie. Pod kątem aktualnych trendów przebudowano także działy sanitarny i dekoracyjny.