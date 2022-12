Archiwalna rozmowa z mec. Ewą Juszko-Pałubską, obrończynią działaczy "Solidarności" i jej synem Michałem Pałubskim z 2009 r.

"Już się śmieją z przeszłości". Archiwalna rozmowa z mec. Ewą Juszko-Pałubską i jej synem Michałem Pałubskim z 2009 r.

Ile lat miał Michał, gdy Panią aresztowano?

Matka:- Cztery. Czułam, że tak będzie, bo za długo koło mnie chodzili i się odgrażali. Zadzwonili w przeddzień, żebym przyjechała do Łodzi na policję. Spytałam, czy mam wziąć szczoteczkę do zębów. Zaśmiali się, powiedzieli, że nie. Nie wzięłam. Byłam w letniej sukience, bo był wtedy upał. To było 1 sierpnia 1984 roku, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Syn: - To musiałem mieć pięć...

Matka:- Pięć? Taki stary byłeś? Jezu, to ty kawał byka byłeś już wtedy. No dobrze, w każdym razie pojechałem najpierw do prokuratora, bo myślałam, że jest jakaś instytucja, która jednak wierzy w sprawiedliwość. Tymczasem okazało się, że czekał na mnie pan prokurator Ekiert. Ten, który oskarżał Słowika i Kropiwnickiego w sławnym procesie łódzkim. Powiedziałam mu, że jeśli wierzy w to co mi robi, to mu życzę zdrowia, ale jeśli nie, to zdrowiem długo się nie pocieszy. I przestał prowadzić moją sprawę, bo dostał ataku woreczka żółciowego i poszedł na operację. Oskarżał mnie już kto inny. Natomiast tego samego dnia zostałam aresztowana i w tej letniej sukience znalazłam się w podziemiach więzienia.