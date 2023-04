Bartosz Sokalski z Piotrkowa zbiera fundusze na start w pływackich Mistrzostwach Świata we Francji ZDJĘCIA

Bartosz Sokalski z Piotrkowa zbiera fundusze na udział w pływackich Mistrzostwach Świata we Francji

Na mistrzostwach w Krakowie był jedynym reprezentantem województwa łódzkiego.

Obecnie Bartosz Sokalski przygotowuje się do startu na Mistrzostwach Świata Virtus Global Games 2023 w miejscowości Vichy we Francji oraz Mistrzostw Europy SUDS European Championships 2023 we Włoszech. Żeby mógł wystartować w międzynarodowych zawodach potrzebuje zdobyć 15 tysięcy złotych. Tata Bartosza założył zbiórkę publiczną na portalu zrzutka.pl.