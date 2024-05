Będzie protest przed Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Piotrkowie Grupa mieszkańców chce wyrazić swoje niezadowolenie. ZDJĘCIA

-Chcemy pobudzić mieszkańców do działania i uzmysłowić ludziom, że od nich zależy naprawdę wszystko, mówi Piotr Zielonka, członek rady nadzorczej PSM w Piotrkowie. Do końca tego półrocza ma być zorganizowane walne zgromadzenie, które jest najwyższą władzą w spółdzielni. Jeśli się pojawi dużo osób, to możemy wszystko zmienić. Od 1 lipca planowane są horrendalne podwyżki w spółdzielni, chcemy się dowiedzieć, co zarząd zrobił, żeby te podwyżki nie były tak dotkliwe dla mieszkańców. 22 kwietnia wysłaliśmy pismo w sprawie debaty dotyczącej odwołania prezesa Jacka Sokalskiego. Pod pismem podpisało się 40 osób i nadal nie mamy odpowiedzi. Odwołanie miało miejsce w związku z nieprawidłowościami, które pojawiły się w spółdzielni. Członkowie nie wiedzą jaki był powód odwołania.