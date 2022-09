Bieg i rajd charytatywny stowarzyszenia Pałacyk w Piotrkowie dla Piotra z Moszczenicy, chorego na białaczkę szpikową, 11.09.2022 - ZDJĘCIA

- Nasze przedsięwzięcie z jednej strony ma pomóc zgromadzić środki na leczenie pana Piotra, z drugiej zaś promować odpowiedzialne, zdrowe i trzeźwe życie. Poprzez profilaktykę i edukację chcemy zachęcać uczestników do budowania swoich relacji na trwałych wartościach - podkreśla Mirosław Świech , prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej "Pałacyk".

Pan Piotr ma 41 lat. Jego hobby to wycieczki po górach. To już jego druga walka z nowotworem. Choruje na ostrą białaczkę szpikową. Pomimo ciężkiej choroby, nie traci pogody ducha i wierzy, że niedługo wróci na górskie szlaki. W niedzielę był obecny na biegu, marszu i rajdzie i dawał wszystkim sygnał do startu.