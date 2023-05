Bierzmowanie w parafii św. Jakuba Apostoła Fara w Piotrkowie. Sakramentu udzielił biskup senior Władysław Ziółek ZDJĘCIA

- Młodzież z naszej parafii przez kilka lat przygotowywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, mówi ks. Tymoteusz Górecki - wikariusz z parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie. Jest to sakrament, w którym Duch Święty zstępuje na tych, którzy go przyjmują. Stają się wtedy dorosłymi wyznawcami Chrystusa. Dostają moc ducha świętego, żeby mężnie wyznawać swoją wiarę.