Blisko 100 policjantów w mieście więcej - będzie nowy oddział prewencji w Piotrkowie

Jak przekazał nam mł. insp. Rafał Rękawiecki, zastępca komendanta miejskiego w Piotrkowie, nowa kompania będzie liczyła 94 etaty policyjne, które w większości są już obsadzone oraz trzy etaty cywilne do obsługi. Wielu to nowi funkcjonariusze, którzy przeszli kurs podstawowy i szkolenie specjalistyczne z działań zwartych, ale wielu to także policjanci, którzy do tej pory pracowali w oddziale prewencji w Łodzi, a w związku z tym, że mieszkają w Piotrkowie i okolicach, zgłosili prośbę o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania i otrzymali na to zgodę komendanta wojewódzkiego. Pozostali będą to doświadczeni mundurowi, którzy obejmą funkcje - dowódcy kompanii oraz dowódców plutonów.

Zgodnie z dyspozycją, na potrzeby nowego oddziału, oddane zostaną dwa piętra w 10-piętrowym budynku piotrkowskiej komendy oraz miejsca parkingowe (oddział będzie miał własne radiowozy i sprzęt).