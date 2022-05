Bocian z raną postrzałową trafił do osady w Kole. Kto strzelał do boćka? Tyka

Do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole (gmina Sulejów) trafił ranny bocian. Jak się szybko okazało, ktoś do boćka strzelał i to z bliskiej odległości. Choć udało się uratować jego życie, to niestety, ptak nie wzbije się już w powietrze.