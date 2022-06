Boże Ciało 2022 w Piotrkowie. Procesja od Fary zorganizowana wspólnie z Jezuitami. ZDJĘCIA ds

Boże Ciało 2022 w Piotrkowie. Procesja od Fary zorganizowana wspólnie z Jezuitami przeszła ulicami Garncarską, Zamurową (I ołtarz) do Placu Czarnieckiego (II ołtarz na) dalej do Rynku Trybunalskiego, ul. Konarskiego do kościoła oo. Jezuitów (III ołtarz) ul. Pijarską do ul. Krakowskie Przedmieście (IV ołtarz). Błogosławieństwo końcowe odbyło się przy wieży farnej. W procesji poza kapłanami i parafianami wzięło udział Bractwo św. Antoniego i Rycerstwo św. Jakuba.