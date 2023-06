Boże Ciało 2023 w Piotrkowie: O której godzinie odbędą się procesje w piotrkowskich parafiach? ZDJĘCIA

W tym roku parafianie będą obchodzić Boże Ciało w czwartek, 8 czerwca. Tradycja tego święta sięga średniowiecza, a do Polski trafiło w XVI w. Podczas Bożego Ciała odbywa się uroczysta procesja wiernych do czterech ołtarzy. Katolicy obowiązkowo uczestniczą w mszach. W Piotrkowie, tradycyjnie odbędą się w kilku parafiach. Którędy przejdą wierni?

W parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Łódzkiej procesja przejdzie ulicami: Łódzką, Karolinowską i Szymanowskiego, a rozpocznie się po mszy o godz. 10.

W parafii św. Jakuba (fara) msza z procesją rozpocznie się o godz. 10. Parafia wraz z Jezuitami zaprasza do udziału w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy. Rozpocznie się ona wspólną mszą świętą w Bazylice o godzinie 10. Trasa procesji przebiegnie ul. Garncarską, Zamurową (I ołtarz) do placu Czarnieckiego (II ołtarz na placu Czarnieckiego) dalej do Rynku Trybunalskiego, ul. Konarskiego do kościoła OO. Jezuitów (III ołtarz na kościele) dalej ul. Pijarską do Krakowskiego Przedmieścia (IV ołtarz) – błogosławieństwo końcowe przy farnej wieży.