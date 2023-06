Boże Ciało 2023 w Piotrkowie. Procesje przeszły ulicami miasta - ZDJĘCIA

Boże Ciało w Piotrkowie Trybunalskim, 8 czerwca 2023

W piotrkowskich parafiach z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbyły się msze z procesjami. Obchody zorganizowała większość piotrkowskich parafii, a barwne procesje tradycyjnie przeszły głównymi ulicami miasta.

Tak było m.in. w kościele oo. Bernardynów, gdzie msza z procesją rozpoczęła się o godzinie 10. Procesja od bernardynów przeszła ulicami Słowackiego, Sienkiewicza i Narutowicza, które na czas uroczystości zostały zamknięte dla ruchu.

Także w parafii św. Jakuba (fara) w Piotrkowie msza z procesją rozpoczęła się o godz. 10. Boże Ciało, podobnie jak w minionych latach, współorganizowali ojcowie Jezuici - wierni przeszli m.in. ul. Farną do pl. Czarnieckiego, przez Rynek Trybunalski i ul. Konarskiego do kościoła oo. Jezuitów.

Tradycja Bożego Ciała sięga średniowiecza, a do Polski to święto trafiło w XVI w. Podczas Bożego Ciała odbywa się uroczysta procesja wiernych do czterech ołtarzy. Katolicy obowiązkowo uczestniczą w mszach. W Piotrkowie, tradycyjnie msze z procesjami odbyły się w kilku parafiach. Zobaczcie zdjęcia z obchodów Bożego Ciała w naszym mieście. Wkrótce też video.