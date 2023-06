Boże Ciało w Wolborzu. Mieszkańcy ułożyli wyjątkowy dywan kwietny - ZDJĘCIA

W gminie Wolbórz przygotowania do uroczystości trwały od kilku dni. Tutaj, specjalnie na obchody Bożego Ciała 2023 przygotowano tradycyjny dywan kwietny. Układanie dywanu z kwiatów trwało do późnych godzin, by zdążyć przed czwartkowymi obchodami. W projekt zaangażowało się wielu mieszkańców, m.in. strażacy z OSP Wolbórz, którzy pochwalili się barwnym okazem z kwiatów.

- Jak co roku przygotowania i układanie dywanu z kwiatów trwały pełną parą, wczorajsza ulewa troszkę nam przeszkodziła, do późnych godzin nocnych trwało rysowanie projektu, dzisiaj od wczesnego poranka ekipa dzieci, dziewcząt i chłopców, mieszkańców Wolborza oraz strażaków OSP Wolbórz Oczywiście na czele zespołu stoi Andrzej Kotlicki - informują strażacy na swoim Facebooku.

Zobaczcie, jak wygląda dywan kwietny i jak świętowano Boże Ciało w gminie Wolbórz.