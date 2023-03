Budowa autostrady A1 Piotrków - Kamieńsk z lotu ptaka. Wkrótce finał budowy - ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że pod koniec minionego roku GDDKiA udostępniła już całą szerokość jezdni w kierunku Katowic. Nie oznacza to jednak, że można rozwijać na tym odcinku prędkość 140 km/h. To nadal plac budowy, a do zakończenia inwestycji obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Maksymalną prędkość autostradową będzie można wprowadzić dopiero po zakończeniu kontraktu, co ma nastąpi już wiosną tego roku.

Koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy - to ponad 2,8 mld zł. Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.