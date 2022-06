Budowa autostrady A1: Zakończyły się prace na odcinku Piotrków - Tuszyn

- Podczas budowy autostrady węzeł zyskał dwie dodatkowe relacje - z Łodzi do Warszawy, którą udostępniliśmy ponad pół roku temu, oraz z Warszawy w stronę Łodzi. To bardzo istotna i pożądana zmiana dla kierowców jadących drogą ekspresową S8 z Warszawy w kierunku Łodzi i Gdańska. Oznacza ona, że nie będą już musieli dojeżdżać do kolejnego węzła - Piotrków Trybunalski Południe – aby tam zawrócić i pojechać na północ. Teraz w kierunku Łodzi i Gdańska będą mogli skręcić już na węźle Piotrków Trybunalski Zachód - tłumaczy Maciej Zalewski, rzecznik prasowy GDDKiA w Łodzi.