Budowa ciepłowni na gaz w Piotrkowie: Trwają próby nowych kotłów, listopad 2022

- Będzie to rozwiązanie nie tylko nowoczesne, ale również ekologiczne. Rezygnacja z węgla to była konieczność, to kwestia przepisów. A dziś, gdy weźmiemy pod uwagę koszty zakupu i dostawy węgla, ale przede wszystkim opłaty za prawa do emisji CO2, to wszystko powoduje, że ze względu na istniejące przepisy, byliśmy zmuszeni zrezygnować z węgla - mówił podczas wizytacji w ciepłowni Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa cytowany przez oficjalną stronę miasta.