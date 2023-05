Budowa nowego parku handlowego N-Park w Piotrkowie na finiszu. Wkrótce ma powstać kolejny ZDJĘCIA

Lokale wynajęło tu już 15 najemców. Mieszkańcy zrobią zakupy w sklepach popularnych marek z branży spożywczej, mody rodzinnej, akcesoriów czy zdrowia i urody. Do grona najemców należą m.in. Stokrotka, RTV Euro AGD, Jysk, Sinsay, Action, Kaes oraz drogeria Hebe, Jysk, Dealz, Tedi, KiK i Maxi Zoo, ale rozmowy z kolejnymi najemcami nadal trwają. Ofertę handlową uzupełni restauracja popularnej sieci typu drive-trough oraz paczkomat.

N-Park powstał przy ul. Sulejowskiej 49c tuż obok marketu budowlanego OBI - na terenach, gdzie niegdyś funkcjonowała Piotrkowska Fabryka Mebli. Śladem po niej jest jeszcze - rzec można już zabytkowy, wysoki komin, który jest jedynym niezburzonym elementem po dawnej fabryce. Wyburzanie samej fabryki rozpoczęło się 10 lat temu, w sierpniu 2013 roku. Teraz, w ponad pół roku powstały tutaj nowe budynki o powierzchni 8 tys. mkw. i 242 miejsca parkingowe naziemne, zmieniając to miejsce w centrum handlowe.

Nowy park handlowy N-Park, który w ciągu ostatnich miesięcy powstawał przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim szykuje się do wielkiego otwarcia. Inwestycja zrealizowana jest przez polską firmę Napollo. Otwarcie zaplanowano w drugim kwartale tego roku, a firma zapowiada, że to już niebawem, jeszcze przed wakacjami.

Przypomnijmy, że radosną nowinę o budowie parku handlowego Castoramy po raz pierwszy obwieszczono w listopadzie 2016 roku. Mieszkańcy na stronie internetowej urzędu miasta mogli przeczytać, że park handlowy, w którym znajdzie się m.in. salon Agata Meble powstanie po południowej stronie al. gen Sikorskiego na 6 hektarach, że zatrudnienie na początek znajdzie ok. 250 osób, a sama inwestycja przyczyni się do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw.

Park handlowy Castoramy miał ruszyć jeszcze przed końcem tego roku. Czas mija, a nie tylko parku nie widać, ale do tej pory nawet nie został tknięty układ drogowy przy al. Sikorskiego, który miał być…

Z opublikowanej przez Rank Progress informacji wynika, że tym razem inwestycja ma dojść do skutku. Planowana inwestycja to budowa marketu budowlanego, marketu meblowego, a także park handlowy. Inwestor chce otworzyć obiekt typu drive i wybudować kompleks handlowy o powierzchni handlowej ok. 17 200 mkw. W naszej galerii znajdziecie też wizualizację tego centrum handlowego.