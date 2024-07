Castorama w Piotrkowie. Tłumy łowców promocji pojawiłly się w sklepie w dniu otwarcia. Na klientów czekała darmowa kawa. ZDJĘCIA

Castorama w Piotrkowie jest 106. sklepem sieci w Polsce. Ma ponad 9000 metrów kwadratowych powierzchni oraz prawie 40 tysięcy produktów potrzebnych do budowy, remontu, wykończenia i urządzenia wnętrz, w tym bogata oferta oświetlenia, mebli ogrodowych i podłóg. Otwarcie Castoramy w Piotrkowie odbyło się w środę 3 lipca 2024. Już o godz. 6.30 w sklepie pojawiło się wielu klientów skuszonych nowością i promocjami z okazji otwarcia. Częstowano ich darmową kawą. Dzień wcześniej, we wtorek 2 lipca odbyło się uroczyste poświęcenie sklepu przez księdza z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Piotrkowie. W uroczystości wzięli udział m.in. Juliusz Wiernicki , prezydent Piotrkowa i Mariusz Staszek , przewodniczący Rady Miasta w Piotrkowie.

Lokalne akcje z Fundacją Castorama

W planach jest także lokalna realizacja ogólnopolskiego programu praktyk "Kierunek Castorama" adresowanego do szkół zawodowych (szkół branżowych I i II stopnia), techników, liceów zawodowych i liceów profilowanych. W jego ramach uczniowie szkół technicznych pogłębiają nabytą wiedzę i zyskują praktyczne umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy w przyszłości. Do piotrkowskiej Castoramy zawitają również cykliczne akcje specjalne. Popularne „Majsterkowo” to warsztaty dla najmłodszych, które uczą podstaw majsterkowania i dbania i środowisko. Druga znana w całej Polsce akcja to “Kwiaty za elektrograty”, w ramach której dwa razy w roku mieszkańcy przynoszą do sklepów zużyty sprzęt elektroniczny, a w zamian otrzymują darmowe sadzonki kwiatów.