Ceny na targowiskach w Piotrkowie maj 2022, ile kosztują pomidory i truskawki. Jest taniej niż rok temu w maju ZDJĘCIA red

Ceny na targowiskach w Piotrkowie maj 2022, ile kosztują pomidory i truskawki. Z dnia na dzień jest coraz taniej, pomidory malinowe można kupić już za 6 zł/kg. Najdroższe truskawki kosztują 18 zł/kg, ale z łatwością można znaleźć już za 15 zł/kg. Krajowe kalafiory są po 5 zł, młoda kapusta jest do kupienia nawet za 3 zł. Nie ma jeszcze młodych polskich ziemniaków. Słynne czereśnie pojawią się na straganach, gdy ich cena spadnie do 50 zł/kg. Obecnie na giełdzie kosztują minimum 85 złotych, to zbyt wysoka cena jak na piotrkowskie realia.