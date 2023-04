Ceny nowalijek 2023. Tyle kosztują pierwsze krajowe warzywa i owoce na targowiskach w Piotrkowie - ZDJĘCIA

W piątek, 14 kwietnia, sprawdziliśmy ceny warzyw i owoców przy Hali Targowej oraz na bazarze przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie. W jakich cenach można kupić nowalijki?

- W tym roku jest tragedia. Nie ma zarobku, ale nie podniosę ceny, bo to nie ma sensu - mówi jeden ze sprzedawców na bazarze przy ul. Dmowskiego. - Nikt nic wtedy u mnie nie kupi, bo w marketach warzywa są tańsze. Na przykład u mnie rzodkiewka kosztuje 3,50 zł, a w markecie można ją kupić za ponad złotówkę. Gdzie w tym sens?

Wśród przyczyn, które odpowiadają za tegoroczne ceny warzyw i owoców, handlarze wymieniają m.in. wysokie koszty produkcji i ceny nawozów. Niektórzy wskazywali, że w ubiegłym roku ceny o tej porze też były wysokie.

Za pierwsze zbiory szczypiorku, natki pietruszki czy kopru klienci płacili od 2,50 do 3 złotych za pęczek. Ceny za kilogram pomidorów krajowych malinowych utrzymywały się na poziomie od 14,50 zł do 22 zł. Za kilogram ogórka zielonego na targu zapłacimy ok. 17 zł, a np. w Biedronce z aktualną promocją kupimy je za 5,99 zł za kilogram. Tutaj również, tańsza jest rzodkiewka - 1,25 zł w promocji.