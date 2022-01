Cezary Grabarczyk - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Cezary Grabarczyk?

wiek: 61

wykształcenie: wyższe

Cezary Grabarczyk, polski prawnik i polityk, urodzony w 1960 r. w Łodzi. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. Aplikację adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Początkowo zawodowo związał się z łódzkim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym pracował jako referent. Następnie przez rok pracował jako inspektor w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Bałuty, a także na tym samym stanowisku później w Urzędzie Miasta Łodzi. Następnie przez sześć lat pracował jako asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie tej pracy podjął praktykę jako adwokat w kancelarii adwokackiej. Następnie przez rok był zastępcą prezesa w Urzędzie Zamówień publicznych. W latach 1999-2001 pełnił stanowisko I wicewojewody łódzkiego.

Z początku należał do Unii Polityki Realnej, gdzie przewodniczył jej łódzkiemu oddziałowi. Był także przewodniczącym łódzkiego oddziału Partii Konserwatywno-Liberalnej. Przez następne trzy lata był członkiem prezydium Zarządu Krajowego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1994-2001 należał do Unii Wolności. W 2001 r. dołączył do Platformy Obywatelskiej, w której był przewodniczącym w województwie łódzkim oraz członkiem zarządu krajowego.