Cheerleaders SimaRe Piotrków wielokrotnie nagrodzone podczas V Otwartych Mistrzostw Pomorza Cheerleaders w Rumi. Znamy wyniki ZDJĘCIA

- To był bardzo duży turniej, także tym bardziej cieszą nas wyniki tych zawodów mówi Aleksandra Kulik-Poroch trenerka Cheerleaders SimaRe Piotrków. Jak zwykle na miejscu wspierały nas mamy zawodniczek, to dla nas bardzo ważne. Mnie, jako trenera, rozpiera duma. Pracując z dziewczynami od wielu lat widzę jak się rozwijają i angażują, jak bardzo im zależy na co raz lepszych wynikach. Cieszę się z tego, ze udało mi się zarazić je miłością do cheerleadingu.