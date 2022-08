Co dalej z porodówką i pediatrią PCMD w Piotrkowie? Powiat piotrkowski nie ma pieniędzy na utrzymanie szpitala na Roosevelta Marek Obszarny

Co dalej z porodówką i pediatrią PCMD w Piotrkowie? Powiatowi piotrkowskiemu brakuje pieniędzy na utrzymanie szpitala przy ul. Roosevelta. Do końca 2022 roku długi placówki sięgną 36 mln złotych. - Doszliśmy do ściany - mówi wprost Piotr Wojtysiak, starosta piotrkowski i liczy na przejęcie szpitalnych oddziałów przez samorząd województwa.