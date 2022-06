Co się będzie działo w weekend 4 - 5 czerwca w Piotrkowie i powiecie? Zobacz program imprez i wydarzeń

Gdzie się wybrać w najbliższy weekend? Zebraliśmy dla was propozycje spędzenia wolnego czasu - już od piątkowego wieczoru - zarówno w plenerze, jak i "pod dachem". Będą m.in. koncerty, pikniki, zawody wędkarskie, święto gminy z koncertem m.in. zespołu IRA, spacer z przewodnikiem, wystawy i projekcja kontrowersyjnego filmu. Najwięcej możliwości do zabawy na różne sposoby będą miały jednak dzieci, bo to głównie o nich pomyśleli organizatorzy wielu imprez w ten weekend.

Sprawdź szczegóły imprez i wydarzeń w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim w weekend, 14 - 15 maja 2022: