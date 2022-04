Czarnocin ma ponad 13 milionów złotych z Polskiego Ładu na budowę kanalizacji

Jak poinformował UG w Czarnocinie, inwestycja jest podzielone na trzy etapy: pierwszy przewiduje kanalizację w Kalskiej Woli o długości 1911mb z dwoma przepompowniami i powinien być zrealizowany w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, drugi etap to budowa kanalizacji w Biskupiej Woli na odcinku Żabieniec i Cztery Chałupy o długości 2592 mb wraz z jedną przepompownią planowany do realizacji w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą oraz trzeci, największy, najkosztowniejszy i najbardziej skomplikowany - modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni, która będzie realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą, czyli do ok. połowy 2024 roku.

- Jako samorząd dostrzegamy bardzo dużą potrzebę dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie, a to wynika również z wniosków zgłaszanych przez naszych mieszkańców – powiedział wójt Roman Miksa dodając: - Budowa sieci w dwóch sołectwach poprawi jakość życia tych mieszkańców i wpłynie na jakość środowiska, natomiast rozbudowa oczyszczalni pozwoli również nam, myśleć o dalszej rozbudowie kanalizacji w kolejnych sołectwach, tak aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy mieli jednakowy dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Termin składania ofert w przetargu i ich otwarcie mija 14 kwietnia.