DK nr 12/91 w Karlinie między węzłem Tuszyn i Węzłem Piotrków Trybunalski Północ zablokowana, 30.11.2022

Zamknięcie DK12/91 między węzłem Tuszyn i Węzłem Piotrków Trybunalski Północ ma związek z przeprowadzanym w Karlinie tzw. eksperymentem procesowym z udziałem Prokuratora Rejonowego z Piotrkowa Trybunalskiego.

Objazdy kierowane są na autostradę A1. Jadący z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego na węźle Tuszyn będą kierowani autostradą A1 do węzła Piotrków Trybunalski Południe, gdzie będą mogli wjechać do miasta. Analogicznie w przeciwnym kierunku.

- Z kolei jadący drogą ekspresową S8 od strony Tomaszowa Mazowieckiego będą musieli dotrzeć do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, tam zjechać na autostradę A1 i kontynuować podróż do węzła Tuszyn - informuje Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiej GDDKiA.

Służby drogowe i policja apelują o ostrożność i uwzględnienie tej zmiany przy planowaniu podróży.