Dni Piotrkowa 2023. Od piątku zamknięte ulice w centrum miasta. Rozkład MZK, program imprez

Tego dnia autobusy poszczególnych linii kursować będą w ten sposób:

➡️ Linia 0 – w kierunku ul. Mickiewicza od przystanku Słowackiego – A. Krajowej pojedzie al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza i dalej bez zmian. W kierunku ul. Słowackiego od przystanku Sienkiewicza - Urząd Miasta, autobusy pojadą al. Piłsudskiego, al. Armii Krajowej do ul. Słowackiego;

➡️ Linia 1 – w kierunku Lotniska od przystanku Wysoka – Hutnicza pojedzie al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, al. Kopernika do al. 3 Maja i dalej bez zmian. W kierunku Szczekanicy od przystanku 3 Maja – Kopernika, autobusy pojadą al. Kopernika, al. Piłsudskiego, al. Armii Krajowej do ul. Łódzkiej i dalej bez zmian;

➡️ Linie 2 i 7 - w kierunku ul. Wolborskiej, Rakowskiej i Wierzej od przystanku Słowackiego – A. Krajowej pojadą al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, al. Kopernika i dalej bez zmian. W kierunku ul. Dmowskiego i Słowackiego od przystanku Kopernika – pl. Niepodległości, autobusy pojadą al. Kopernika, al. Piłsudskiego, al. Armii Krajowej do ul. Słowackiego i dalej bez zmian;

➡️ Linia 4 - w kierunku ul. Rakowskiej od przystanku Wysoka – Hutnicza pojedzie al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, al. Kopernika i dalej bez zmian. W kierunku ul. Dmowskiego od przystanku Kopernika – pl. Niepodległości, autobusy pojadą al. Kopernika, al. Piłsudskiego, al. Armii Krajowej do ul. Łódzkiej i dalej bez zmian;

➡️Linie 5 i 8 - w kierunku ul. Wolborskiej, Rakowskiej i Świerczowskiej od przystanku Słowackiego – A. Krajowej pojadą al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, al. Kopernika do al. 3 Maja i dalej bez zmian. W kierunku ul. Wroniej i Słowackiego od przystanku przy 3 Maja – Kopernika, autobusy pojadą al. Kopernika, al. Piłsudskiego, al. Armii Krajowej do ul. Słowackiego i dalej bez zmian;

➡️ Linia 6 – w kierunku Wierzej od przystanku A. Krajowej – Os. Górna pojedzie al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza i dalej bez zmian. W kierunku ul. Dmowskiego od przystanku Sienkiewicza - Urząd Miasta, autobusy pojadą al. Piłsudskiego, al. Armii Krajowej do ul. Dmowskiego;

➡️ Linia 9 – w kierunku Nowowiejskiej od przystanku pl. Litewski pojedzie ul. Wojska Polskiego do al. Armii Krajowej i dalej bez zmian. W kierunku ul. Dmowskiego od przystanku W. Polskiego – Wiadukt autobusy pojadą ul. Wojska Polskiego do pl. Litewskiego i dalej bez zmian.