Dni Piotrkowa 2024. Program trzydniowej imprezy. Kto wystąpi oprócz T.Love? ZDJĘCIA

T.Love, Lanberry oraz Mr. Polska - to gwiazdy tegorocznego święta Piotrkowa Trybunalskiego - Dni Miasta 2024. Plenerowe wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 czerwca. Tradycyjnie główne wydarzenia odbędą się w centrum miasta. Podobnie, jak rok temu, zamknięta będzie ul. Słowackiego i plac Kościuszki. Zobaczcie szczegółowy program wydarzenia i zdjęcia z ubiegłorocznej edycji święta miasta, podczas której wystąpili Kult i Kazik Staszewski!

Piątek, 14 czerwca

Dni miasta rozpoczną się w piątek wieczorem. W godzinach 21-24 odbędzie się VIII Nocny Półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur. To wydarzenie sportowe przyciągnie biegaczy i kibiców z różnych zakątków nie tylko Polski. Zapisy online do tegorocznego półmaratonu i ćwierć-półmaratonu trwają do 10 czerwca.