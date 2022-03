Do Piotrkowa przyjechał transport darów z Irlandii. Z powrotem chcą zabrać grupę uchodźców z Ukrainy ZDJĘCIA Karolina Wojna

Do Piotrkowa przyjechał transport darów z Irlandii - zorganizowała go prywatna firma transportowa Michaela Ohaire. Autokar i dwa busy dzięki ofiarności Irlandczyków oraz Polaków mieszkających w Irlandii były zapakowane żywnością, lekami, pieluchami, odzieżą, wózkami dla dzieci. Część darów trafiła do magazynu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, a część do magazynu Widzialnej Ręki przy ul. Dmowskiego (313 Garage). To jednak tylko część akcji pomocy, bo w Irlandii na uchodźców z Ukrainy czekają mieszkania i wsparcie socjalne.