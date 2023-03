Dom Handlowy Merkury w Piotrkowie bez miejskiego ciepła - zakończyli sezon grzewczy o miesiąc wcześniej ZDJĘCIA

Dom Handlowy Merkury w Piotrkowie bez miejskiego ciepła.

Od marca 2023 do Domu Handlowego przy ul. Słowackiego w Piotrkowie nie jest dostarczane ciepło z miejskiej elektrociepłowni. Właściciel obiektu po rozmowach z najemcami postanowił skrócić tegoroczny sezon grzewczy. W razie potrzeby do dogrzewania pomieszczeń wykorzystywana jest klimatyzacja oraz grzejniki elektryczne.

Ceny ciepła z Elektrociepłowni Piotrków od początku roku znacznie wzrosły. Odbiorcy indywidualni w styczniu dostali rachunki za ciepło wyższe o około 90% w przypadku przedsiębiorców podwyżki wyniosły nawet 300%.

- Nie mamy ciepła miejskiego od początku marca, z powodu oszczędności – informuje Mieczysław Pawłowski handlujący książkami. Wszyscy najemcy stoisk jednomyślnie zgodzili się na to, żeby dogrzewać się wyłącznie klimatyzacją. Włączamy ją lub wyłączamy w zależności od potrzeb, na godzinę lub dwie. Przyczyni się to do niższych opłat za czynsz i media.