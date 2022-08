Dożynki w Szydłowie, czyli Święto Plonów Gminy Grabica, 21.08.2022 - ZDJĘCIA

Dożynki na boisku sportowym w Szydłowie rozpoczęły się od mszy świętej polowej odprawianej w intencji rolników. Kolejne elementy ceremoniału dożynkowego zapowiadał ze sceny Dariusz Wojtysiak , na co dzień prezenter radiowy i dyrektor MOK w Sulejowie. Wśród gości byli m. in. poseł Cezary Grabarczyk (PO), wicestarosta Dariusz Magacz , powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie Konrad Dereń .

Gminny wieniec dożynkowy był tak pokaźnych rozmiarów, że z trudem wniesiono go na scenę, a wójt Krzysztof Kuliński wchodził na krzesło, by pomóc go na nią przedostać. Starostowie dożynek przekazali mu tradycyjny bochen chleba. Wójt pokroił go na cienkie kromki i obiecał dzielić sprawiedliwie wśród mieszkańców. Ludowe akcenty muzyczne zapewnił zespół Grabiczanie.