Dr. hab. Jacek Bonarek, prof. UJK, nowym pełnomocnikiem rektora ds. Filii w Piotrkowie. W tle... znikający napis na pojemniku na nakrętki

Dr. hab. Jacek Bonarek, prof. UJK, nowym pełnomocnikiem rektora ds. Filii w Piotrkowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W tle... znikający napis na pojemniku na nakrętki

Cofnijmy się jednak o tydzień, do 25 stycznia 2022. Wówczas przed filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) zaprezentowano I Piotrkowskie Serce Pomocy, czyli pojemnik na plastikowe nakrętki. Obecny był inicjator tego przedsięwzięcia, miejski radny Łukasz Janik (PiS), ówczesny pełnomocnik rektora UJK ds. Filii w Piotrkowie, dr hab. Jerzy Prochwicz , dr Katarzyna Szymczyk , prodziekan ds. rozwoju uczelni, a także mł. insp. Rafał Rękawiecki, zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie (przywiózł worek nakrętek), oraz grupa studentów i wykładowców.

- To była dość zaskakująca propozycja - przyznaje. - Poproszono mnie o objęcie tej funkcji i nie uchyliłem się - mówi nam w rozmowie telefonicznej.

Pojemnik na nakrętki stanął w Piotrkowie przed filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) przy ul. Słowackiego 114/118. To I Piotrkowskie Serce Pomocy. Kosz na nakrętki ufundował radny Łukasz Janik…

Na pojemniku umieszczona była tabliczka, a na niej napisy: "Uniwersytet Jana Kochanowskiego" oraz "Radny Łukasz Janik". Radny informował, że pojemnik kosztował 2.200 zł i on z prywatnych pieniędzy przekazał na niego połowę tej kwoty. Jednak już następnego dnia (26.02) napisy zniknęły. Tabliczka do dziś pozostaje pusta. Nie udało nam się wyjaśnić tego z prof. Prochwiczem, bo na uczelni już był nieobecny. W sekretariacie poinformowano, że będzie we wtorek (1.02), ale dzień wcześniej na stronie uczelni zamieszczono komunikat o objęciu funkcji pełnomocnika (od 1 lutego) przez dr hab. Jacka Bonarka, prof. UJK.