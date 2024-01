Duże zmiany w rozkładzie MZK w Piotrkowie od lutego. Na ulice wyjedzie nowa linia

Od 1 lutego MZK w Piotrkowie wprowadzi duże zmiany w rozkładzie jazdy miejskich autobusów. Najważniejsza z nich to uruchomienie nowej linii autobusowej nr 3. Zmienią się też trasy linii numer 2, 5 i 6.

W związku z uruchomieniem linii 3, która na znacznym odcinku trasy pokrywać się będzie z trasą linii 0, zmieniona zostanie częstotliwość kursowania linii i wynosić będzie 40 minut. Ponadto wszystkie kursy zostaną skierowane do pętli Michałów – Rodzinna.

Linia 1

Zwiększona zostanie liczba kursów w stronę Morycy oraz przez ul. Twardosławicką w dniu powszednim (kursy takie będą też realizowane w sobotę). Linia 2

W związku z likwidacją pętli znajdującej się na prywatnym parkingu przy ul. Wolborskiej, autobusy tej linii kursować będą do przystanku Wolborska – Podleśna lub Meszcz. W dniu powszednim w godzinach 7-16 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii do 20 minut. Kursy do Meszcz (wspólnie z linią 5) w dniu powszednim odbywać się będą w godzinach 6-18 z częstotliwością wynoszącą około 60 minut, natomiast w sobotę zostaną uruchomione do tej pętli 3 pary kursów. Linia 3

W celu obsługi osiedla 800-lecia (pomiędzy ulicami: Broniewskiego, Nowy Świat i Wierzejską) uruchomiona zostanie linia 3 na trasie: SŁOWACKIEGO OSIEDLE – Słowackiego - al. Armii Krajowej – Wojska Polskiego – Polskiej Organizacji Wojskowej – Słowackiego – pl. Kościuszki – al. Kopernika – Sulejowska – Wyzwolenia – Broniewskiego – Nowy Świat – Wierzejska – Wyzwolenia – Sulejowska – al. Kopernika - pl. Kościuszki – Słowackiego – Polskiej Organizacji Wojskowej – Wojska Polskiego – al. Armii Krajowej – Słowackiego - SŁOWACKIEGO OSIEDLE.

Do obsługi tej linii przygotowaliśmy dodatkowe przystanki. Dwa z nich zostaną zlokalizowane na ul. Broniewskiego (w pobliżu IV Liceum Ogólnokształcącego i bursy szkolnej). Kolejny znajdzie się na ul. Nowy Świat u zbiegu z ul. Wierzejską oraz na ul. Wierzejskiej w pobliżu posesji numer 20. Linia 3 kursować będzie w dniu powszednim w godzinach 7-17 z częstotliwością 40 minut w dniu powszednim nauki szkolnej oraz 60 minut w dni powszednie wolne od nauki szkolnej. Na wspólnym odcinku trasy, linia 3 wraz z linią 0 zapewni wspólną 20-minutową częstotliwość kursów. Linia 4

W dniu powszednim zmieniona zostanie częstotliwość kursowania linii do 40 minut w godzinach 5-17 oraz zwiększona zostanie liczba kursów wykonywanych do pętli Rakowiec. Kursy do Rakowca zostaną uruchomione także w soboty i niedziele (wykonywane będą naprzemiennie z linią 5).

Linia 5

W związku z postulatami dotyczącymi objęcia obsługą komunikacją miejską centrum handlowego M-Park, trasa linii 5 ulegnie zmianie na następującą: RAKOWSKA SZPITAL – Rakowska – (…) – Kostromska – al. Sikorskiego – Trasa NS - Dmowskiego – Żelazna – Roosevelta – Wronia – WRONIA ARESZT ŚLEDCZY.

W związku z powyższym ulegnie zmianie kierunek przejazdu autobusów linii 5 przez przystanek Dmowskiego Osiedle – autobusy w kierunku centrum miasta odjeżdżać będą z przeciwnej strony ul. Dmowskiego (przystanku końcowego dla linii: 2, 4, 6 i 9). W związku ze zwiększeniem częstotliwości kursowania linii 2 oraz w celu skoordynowania odjazdów linii 5 i linii 4 na wspólnie obsługiwanych przystankach, linia 5 przez większą część dnia powszedniego kursować będzie co 40 minut.

Zgodnie z postulatami mieszkańców zwiększona zostanie liczba kursów realizowanych do pętli przy ul. Granicznej (kursy takie będą też realizowane w weekendy).

Ponadto na wniosek Gminy Wola Krzysztoporska zmniejszona zostanie liczba kursów wykonywanych do Bujen. Linia 6

W związku ze zmianą trasy linii 5, która obejmie obsługą os. Belzacka-Park oraz centrum handlowe M-Park oraz ze znikomym wykorzystaniem odcinka trasy przebiegającego al. Concordii, trasa linii 6 wszystkimi kursami zostanie skrócona do pętli Dmowskiego Osiedle. Częstotliwość kursowania linii zostanie zwiększona do 20 minut w dniu powszednim w godzinach szczytu przewozów, a w weekendy linia 6 wraz z linią 7 wybranymi kursami zostanie wydłużona do pętli Wierzejska. Linia 7

W związku ze zmianami częstotliwości na innych liniach, w celu koordynacji odjazdów, częstotliwość kursowania linii 7 w dniu powszednim w godzinach 7-16 zostanie zmieniona do 20 minut. Zwiększona zostanie liczba kursów obsługujących pętle Sikorskiego i Wierzejska w dniu powszednim oraz takie kursy zostaną uruchomione także w soboty i niedziele.

Linia 8

Wydłużony zostanie zakres kursowania linii w dniu powszednim i w sobotę oraz uruchomione zostaną dodatkowe kursy w niedzielę. W celu ujednolicenia trasy przejazdu, wszystkie kursy wykonywane będą z zajazdem do zajezdni MZK. Linia 9

Wydłużony zostanie zakres kursowania linii w dniu powszednim, przy czym po godzinie 17 autobusy kursować będą co ok. 120 minut. Linia 10

W celu koordynacji odjazdów z innymi liniami, w dniu powszednim zmieniona zostanie częstotliwość kursowania linii do 40 minut.

