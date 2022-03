Dyrektor domu dziecka z Ukrainy dziękuje mieszkańcom Piotrkowa za gorące przyjęcie podczas ucieczki z wojny

Autokary z Ukrainy w Piotrkowie zatrzymały się w sobotę do południa, 26 lutego. Na parkingu przy markecie Auchan pojawiły się natychmiast dziesiątki mieszkańców, którzy kupowali i przynosili uchodźcom jedzenie, napoje, odzież. W pomoc włączyły się też firmy m.in. Haering, który przygotował dla całej grupy obiad w swojej kantynie oraz Nowalijka, której właściciel zapłacił za paliwo do autokarów.

Cała grupa później przejechała do ZSP nr 2 w Piotrkowie, gdzie odpoczęli i przygotowali się do dalszej podróży. Tam również przychodzili piotrkowianie przynoszący jedzenie na drogę, ręczniki potrzebne do wytarcia dzieci po umyciu, odzież itp.