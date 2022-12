Dzieci przystroiły choinki w donicach ustawionych w centrum Piotrkowa - ZDJĘCIA

- Podobnie jak w roku poprzednim, w donicach ustawionych na terenie miasta, w miejsce kwiatów zasadziliśmy choinki. Będą one ozdobą ulic POW i Słowackiego aż do wiosny, kiedy to ponownie zastąpią je żywe kwiaty. Drzewka natomiast zasadzimy na terenie miasta – mówi prezydent Krzysztof Chojniak, który wraz z przedszkolakami stroił bożonarodzeniowe drzewka.