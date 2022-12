Dzieci z SimaRe na świątecznym koncercie "Mikołaja czas wyglądać" w Piotrkowie ZDJĘCIA

Dzieci z SimaRe na świątecznym koncercie "Mikołaja czas wyglądać" w Piotrkowie

Koncert "Mikołaja czas wyglądać" zorganizowano 13.12.2022 w sali widowiskowej MOK w Piotrkowie.

Podczas imprezy zaśpiewali soliści: Julia Kowalska, Ada Kuna, Kornelia Włuka, Lena Kabzińska i Aron Bednarek oraz grupy wokalne i wokalno-taneczne Studia Piosenki SimaRe.

Swoje umiejętności zaprezentowały także tancerki Chearleaders SimaRe. Świąteczne piosenki dzieci śpiewały zarówno w języku polskim jak i angielskim. Młodzi artyści zaśpiewali m.in. „Coraz bliżej Święta”, „Zaśnieżone miasta”, „Snowman”, „Last Christmas” czy „Santa can you hear me” „Ulica śnieżynkowa”, „Kochany Panie Mikołaju” czy „Jadą w saniach Mikołaje” piotrkowskiego twórcy Pawła Małolepszego.

Świąteczny koncert "Mikołaja czas wyglądać" zorganizowało Stowarzyszenie SimaRe.