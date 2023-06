Dzieje się w weekend 2-4 czerwca w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim. Przewodnik po imprezach!

Jak co tydzień, sprawdziliśmy, co będzie się działo w pierwszy weekend czerwca w Piotrkowie i regionie. Do wyboru są festyny rodzinne, nie tylko z okazji dnia dziecka, święto Wolborza, na którym zagra legendarne Lady Pank czy spływ kajakowy. Sprawdź, co będzie się działo w weekend 2-4 czerwca!