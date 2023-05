Dzieje się w weekend 26-28 maja w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim. Sprawdź przewodnik po imprezach!

Imprezy towarzyszące 27.05.2023 (sobota):

1. Zawody wędkarskie w miejscowości Wygoda od godz. 9.00 do 12.00.

2. Spartakiada sportowa „Skok po zdrowie dla małego i dużego” z LUKS GRYF BUJNY.

– Wojewódzki Turniej w Mocowaniu się na Macie od godz. 9.00 do 12.00;

– Turniej piłki siatkowej drużyn 3-osobowych od godz. 10.00 do 14.00

– Mistrzostwa Gminy o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy w piłkę nożną drużyn do lat 18 (boisko Orlik przy GOK) od godz. 11.00 do 14.00

– „Spartakiada Przedszkolaka” od godz.12.00 do 15.00 (regulamin w załączeniu).