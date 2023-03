Dzieje się w weekend w Piotrkowie i okolicy. Przegląd imprez, wydarzeń na weekend 17-18 marca

Festiwal Smaku i Rękodzieła w Piotrkowie Trybunalskim

Festiwal odbędzie się przy amfiteatrze na ul. Narutowicza w dniach 17-19 marca. Wystawcy pokażą różnorodny asortyment, staną stoiska regionalne, rękodzielnicze, gastronomiczne, a także browar kraftowy i strefa kids.

W programie przewidziano konkursy z nagrodami, warsztaty rękodzielnicze z tworzenia torebek, warsztaty makijażu. Specjaliści przybliżą zagadnienia związane z terapią zajęciową, ziołolecznictwem, dietetyką, zaburzeniami odżywiania, florystyką i bukieciarstwem.

Spektakl w MOK nie tylko dla najmłodszych

Kolejny spektakl dla dzieci z cyklu "Niedzielne teatralia" już w najbliższą niedzielę19 marca o godzinie 17. Tym razem maluchy będą mogły zobaczyć spektakl pt.: "Jacek i Placek" w wykonaniu Teatru Mer. Bilety w cenie 15 zł dostępne w kasie MOK oraz na stronie internetowej www.kupbilecik.pl.

Targi miniatur „Kingsajz Show 2023” w Piotrkowie

- Wystawy miniatur do tej pory odbywały się tylko w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jest to pierwsze w Polsce tego typu wydarzenie oraz ewenement w modelarstwie. Targi powstały z myślą o grupie modelarskiej tworzącej wspaniały mały świat, a inspiracją do organizacji spotkań był kultowy przebój filmowy „Kingsajz” opowiadający o świecie krasnoludków, gdzie wszystko było miniaturowe - informują organizatorzy wydarzenia.