Dzień Bibliotekarza w Piotrkowie 2022 - ZDJĘCIA

- Państwa praca jest bardzo istotna dla naszego społeczeństwa. Choć dane dotyczące czytelnictwa w kraju nie napawają optymizmem, to w naszym mieście nie brakuje osób, które korzystają z biblioteki. Wielu piotrkowian ceni sobie przyjście do nowoczesnej mediateki i bezpośredni kontakt z Państwem, z doświadczonymi bibliotekarzami, osobami kompetentnymi, z sercem do książek i czytelników – mówił podczas spotkania prezydent Krzysztof Chojnik.