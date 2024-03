Dzień otwarty w Gastronomiku w Piotrkowie. ZSP nr 4 otwiera pierwszą Branżową Szkołę II stopnia ZDJĘCIA

Dzień otwarty w ZSP nr 4, czyli Gastronomiku w Piotrkowie

Pokazy pracowni fryzjerskiej, nowoczesnej hali sportowej czy pracowni gastronomicznej - to jedne z atrakcji, które w środę (21 marca) dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych przygotował Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Piotrkowie. Uczniowie będą mieli okazję kształcić się w Branżowej Szkole II stopnia, którą Gastronomik otworzy od nowego roku szkolnego. To pierwsza tego typu szkoła w Piotrkowie.

- Branżowa szkoła drugiego stopnia jest przeznaczona szczególnie dla absolwentów szkoły pierwszego stopnia, którzy nie ukończyli 18 lat. To odpowiedź na potrzeby młodzieży - jest to bardzo dobre rozwiązanie, by kontynuować naukę i zdobyć kolejne kwalifikacje oraz tytuł technika - informuje Małgorzata Zimna, dyrektor ZSP nr 4 w Piotrkowie. - Poza tym mamy dla uczniów bardzo dobre warunki lokalowe, mamy piękną halę sportową, szkoła jest w centrum miasta, a grono pedagogiczne przyjazne uczniom. Absolwenci naszych kierunków kształcenia są obecnie poszukiwani na rynku pracy - dodaje.